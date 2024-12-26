انت الأن تتابع خبر مدير مستشفى المعمداني بغزة: تزايد كبير في أعداد المصابين ومعظمها خطيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مدير مستشفى المعمداني في غزة فضل النعيم، إن المستشفى يشهد تزايدًا كبيرًا في أعداد الجرحى والمصابين جراء التصعيد في مدينة غزة ومحافظة الشمال، خاصة في جنوب جباليا وشمالها.

وأوضح نعيم في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، أن معظم الحالات التي تصل إلى المستشفى تعاني إصابات خطيرة، ما يزيد التحديات في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية مثل الشاش والخيوط الجراحية وبعض الأدوية الضرورية.

وأشار إلى أن التبرع بالدم، رغم المناشدات المستمرة، يواجه صعوبات بسبب تفشي فقر الدم وسوء التغذية بين المواطنين، موضحا أن التعامل مع الإصابات الخطيرة يتطلب تدخلات من تخصصات طبية متعددة، مع تزايد عدد الحالات الطارئة.

وأكد النعيم أن المستشفى يعمل بتنسيق مع مستشفيات أخرى، لكن الإمكانيات المتوفرة في شمال القطاع لا تكفي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، مشددا على ضرورة فتح المعابر بشكل عاجل لتحويل الحالات الحرجة إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج المناسب.