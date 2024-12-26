مجلس التعاون الخليجي: نتطلع لنجاح الوساطة المصرية - القطرية فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون، خلال الاجتماع الاستثنائي الـ (46)، على وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأعرب في بيانه الختامي الصادر اليوم، عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

وشدد على ضرورة التوصل الى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.