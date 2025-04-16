تقرير إسرائيلي: 400 قيادي من حزب الله يغادرون لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 08:28 مساءً - انتقل نحو 400 قيادي من حزب الله إلى دول أمريكا الجنوبية برفقة عائلاتهم في خطوة يبدو أنها تأتي استباقاً للتداعيات الأمنية المتوقعة وتشير التقارير إلى أن هذه التحركات مدفوعة بمخاوف من تعرض قادة الحزب للمساءلة والملاحقة.

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة أن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تسيطر على السلاح في لبنان إلا أن حزب الله أعرب عن تصميمه على الاحتفاظ بسلاحه واستمرار مقاومته، مما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين حول هذه القضية الحساسة.

نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات استهداف ضد البنى التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان في إطار جهوده الرامية إلى إحباط محاولات الحزب تعزيز قدراته العسكرية.