طريقة متابعة الشكاوى الحكومية الموحدة إلكترونيًا.. الرابط والخطوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 09:32 مساءً - أصبح بإمكان المواطنين الآن متابعة شكاواهم المقدمة إلى الجهات الحكومية بكل سهولة، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، والتي تتيح تقديم الشكاوى والاستعلام عنها إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب لأي جهة.

رابط وخطوات الاستعلام عن الشكاوى

لمعرفة حالة شكواك، يكفي الدخول إلى الموقع الرسمي للمنظومة، ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية.

النزول إلى خيار "متابعة الشكوى".

إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر.

كتابة رقم الشكوى بشكل صحيح.

الضغط على زر "بحث" لمعرفة آخر تحديثات الحالة.

ما هي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؟

تم إطلاق هذه المنظومة بموجب قرار جمهوري رقم 314 لسنة 2017، لتكون قناة رسمية بين المواطنين والحكومة، حيث تستقبل الشكاوى من جميع أنحاء الجمهورية، وتقوم بفحصها وتحويلها للجهة المختصة للرد عليها، مع متابعة الإجراءات حتى يتم حلها.

وتغطي المنظومة كافة الوزارات، المحافظات، والمصالح الحكومية، إلى جانب العديد من الهيئات العامة والجهات ذات الطابع الخدمي، ما يجعلها أداة فعالة لتحقيق التواصل المباشر بين المواطن والدولة.

كيف تقدم شكوى لمجلس الوزراء؟

الدخول على موقع بوابة الشكاوى الحكومية. الاتصال بـ مركز خدمة المواطنين. التوجه إلى مكاتب خدمة المواطنين المتوفرة في مختلف الجهات الحكومية.

خطوات تقديم شكوى إلكترونية: