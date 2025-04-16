عامان من العطاء: الهلال الأحمر المصري في قلب الأزمة السودانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 08:28 مساءً - بمناسبة مرور عامين على اندلاع الأزمة السودانية في أبريل 2023، يسلط الهلال الأحمر المصري الضوء على جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء السودانيين، من لحظة بداية الأزمة وحتى أبريل 2025.

على مدار هذه الفترة، لم يتوقف العمل لحظة على الحدود المصرية السودانية، حيث كانت فرق الهلال حاضرة فورًا لتقديم يد العون لمن فروا من ويلات الحرب.

في 17 أبريل 2023، أي بعد يومين فقط من بدء الأحداث، كانت الفرق الإنسانية للهلال الأحمر في مواقعها على معبري قسطل وأرقين، تجهز نقاط الخدمات الإنسانية ومساحات آمنة للأطفال لتقديم الدعم النفسي والصحي.

تحرك سريع كان مدعومًا بخطة واضحة، بدأت من تعزيز قدرات فرع الهلال في أسوان وتوفير مخزون كافي من المواد الإغاثية، إلى تفعيل فرق الاستجابة الميدانية التي تولت تنسيق عمليات الإغاثة على طول الحدود.

وتحدثت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عن تفاصيل الاستجابة، مشيرة إلى أن الجهود لم تقتصر على تقديم الإسعافات الأولية أو الدعم النفسي، بل شملت أيضًا إنشاء عيادات طبية، توزيع المواد الغذائية وحقائب النظافة الشخصية، وتقديم مساعدات مالية، فضلًا عن دعم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين وسائل نقل تنقل الوافدين إلى أماكن إقامتهم داخل مصر.

ومن أبرز الأدوار التي قام بها الهلال، كانت خدمة "إعادة الروابط العائلية"، والتي وفرت فرص تواصل لنحو 12,940 شخصًا مع أسرهم داخل مصر وخارجها، باستخدام المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت.

كما تم تقديم الدعم النفسي لأكثر من 10,250 متضرر، وتقديم الخدمات الطبية لما يزيد عن 52,500 شخص.

على مستوى المساعدات المادية، تم توزيع أكثر من 210 ألف حقيبة نظافة، وأكثر من مليون زجاجة مياه، بالإضافة إلى أكثر من مليون وجبة جافة.

ولم تتوقف جهود الهلال عند الحدود، بل امتدت إلى داخل السودان نفسه، حيث تم إرسال ثلاث سفن تحمل ما يزيد عن ألف طن من المساعدات الإنسانية، بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

كل هذه الإنجازات تحققت بفضل جهود مئات المتطوعين الذين لم يبخلوا بوقتهم أو طاقتهم، وبلغت ساعات تطوعهم أكثر من 340 ألف ساعة، بمعدل 889 مشاركة لكل متطوع، مما يعكس التزامًا إنسانيًا استثنائيًا.

جهود الهلال الأحمر المصري خلال العامين الماضيين كانت بمثابة طوق نجاة لآلاف الأسر السودانية، ورسالة قوية مفادها أن التضامن الإنساني لا تحدّه حدود.