انت الأن تتابع خبر بعد ارتفاع المعدن عالميا.. سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم 26-12-2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 26-12-2024 بالتعاملات الصباحية ثباتًا ملحوظاً، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29840 جنيها، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب العالمي نحو الارتفاع إلى 2626 دولارا، وقد يشهد الجنيه الذهب تغيرات أخرى الساعات القادمة.

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