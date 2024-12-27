ميرنا عارف: وضوح التشريعات ودعم القطاع الخاص ضرورة لتعزيز…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:12 صباحاً - يارا الجنايني_ أكدت ميرنا عارف ، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، أهمية وضوح السياسات والإطار التشريعي لدعم المستثمرين، مشيرة إلى أن أي تغييرات تنظيمية أو أعباء مالية غير متوقعة تؤثر سلبًا على قدرة المستثمرين على وضع خطط عمل واضحة.

وأضافت خلال اجتماع رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين مساء أمس الأربعاء، أن تنظيم الأطر التشريعية الحالية والمستقبلية أمر بالغ الأهمية لتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وشددت عارف على ضرورة تشجيع القطاع الخاص ومنحه الأولوية في المشروعات الكبرى، مؤكدة أن الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين تسهم في تعزيز التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن مصر قد حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين الأساسيات الاستثمارية، لكنها بحاجة إلى التركيز على قمة الهرم الاستثماري، بما يشمل تسهيل الإجراءات، وضمان وضوح القوانين، وجعل الاولوية للقطاع الخاص.