محمد الإتربي يناشد الشركات السياحية والمصدرة ببيع الحصائل…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - باره عريان_ أكد محمد الإتربي ، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن زيادة الحصيلة الدولارية وتقليل الواردات من شأنه خفض العجز، مناشد القطاع الخاص سواء على مستوى السياحة أو التصدير، بأن يقوم ببيع الحصائل الدولارية الخاصة بهم إلى البنوك.

وقال خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة مساء أمس الأربعاء، أنه كما يتم المطالبة بمساعدة الشركات الصناعية، يجب حث الشركات السياحية والمصدرة على القيام بذلك، لاسيما وأن هناك مبالغ كبيرة في هذا السياق لا تراها البنوك.

وأشار الإتربي إلى أن أحد الشركات المساهمة المصرية، التي تتضمن مساهمين مصريين، طلبت خلال انعقاد جميعتها، أن يتم توزيع الأرباح بالدولار الأمريكي، علمًا بإنها حصلت على موافقة شركة مصر للمقاصة على ذلك، مؤكدًا أنه قد تم وقف هذا الأمر، على الرغم من وجود حصيلة دولارية لدى هذه الشركة.