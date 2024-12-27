مال وأعمال

محمد الإتربي يناشد الشركات السياحية والمصدرة ببيع الحصائل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد الإتربي يناشد الشركات السياحية والمصدرة ببيع الحصائل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - باره عريان_ أكد محمد الإتربي ، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك المصري، أن زيادة الحصيلة الدولارية وتقليل الواردات من شأنه خفض العجز، مناشد القطاع الخاص سواء على مستوى السياحة أو التصدير، بأن يقوم ببيع الحصائل الدولارية الخاصة بهم إلى البنوك.

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وقال خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة مساء أمس الأربعاء، أنه كما يتم المطالبة بمساعدة الشركات الصناعية، يجب حث الشركات السياحية والمصدرة على القيام بذلك، لاسيما وأن هناك مبالغ كبيرة في هذا السياق لا تراها البنوك.

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وأشار الإتربي إلى أن أحد الشركات المساهمة المصرية، التي تتضمن مساهمين مصريين، طلبت خلال انعقاد جميعتها، أن يتم توزيع الأرباح بالدولار الأمريكي، علمًا بإنها حصلت على موافقة شركة مصر للمقاصة على ذلك، مؤكدًا أنه قد تم وقف هذا الأمر، على الرغم من وجود حصيلة دولارية لدى هذه الشركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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