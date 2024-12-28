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أحمد جودة - القاهرة -

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، على دعم روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، حيث قال إن "العاصفة ستنتهي" وذلك بعد أن واجه المدير الفني بداية صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رونالدو يدعم أموريم ويؤكد أن فينيسيوس جونيور كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية

وتحدث رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، والفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، بعد أن توج بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط في حفل تسليم جوائز جلوب سوكر في دبي.

وكان أموريم، الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد خلفا لإريك تن هاج، خسر في خمس من أول عشر مباريات في كافة المسابقات.

ومع اقتراب الدوري الإنجليزي من الوصول لمنتصفه، يتواجد الفريق في المركز الرابع عشر بفارق ثماني نقاط أمام المراكز المهددة بالهبوط.

وقال رونالدو /39 عاما/:"أموريم قام بعمل رائع في البرتغال مع النادي الذي لعبت له سابقا سبورتينج. ولكن الدوري الإنجليزي شئ مختلف، إنه أكثر دوري تنافسي في العالم".

وأضاف:" كنت أعرف أن الأمور ستكون صعبة وستتواصل العاصفة. ولكن العاصفة ستنتهي وستشرق الشمس مجددا".

وانتهت الفترة الثانية لرونالدو في مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد أن نشبت خلافات بينه وبين تن هاج.

وأضاف رونالدو:"قلت هذا قبل عام ونصف العام وسأستمر في قوله، المشكلة ليست في المدربين. الأمر أشبه بحوض السمك، ولديك سمكة مريضة بداخله، عندئذ يمكنك إخراجها وإصلاح المشكلة، ولكن إذا أعدتها مرة أخرى إلى حوض السمك، ستمرض".

وقال الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني إن فينيسيوس جونيور كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية بدلا من لاعب الوسط الإسباني رودري. وفاز اللاعب البرازيلي بجائزة أفضل لاعب في العالم اليوم الجمعة في دبي. وكان جونيور اختير كأفضل لاعب في العالم في حفل توزيع جوائز الأفضل التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال رونالدو:"فينيسيوس استحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية. كان من الظلم أن يخسرها، أقول هذا أمام الجميع".