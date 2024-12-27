مدبولي: يجب أن تكون الحصيلة الدولارية الواردة من الصادرات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:14 مساءً - باره عريان_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه كما تقوم الدولة بتقديم الدعم للمستثمرين، يجب النظر في أن تكون الحصيلة الدولارية الواردة من الصادرات موجودة داخل الدولة بصورة أو بأخرى، فليس من الشرط أن تحصل الدولة عليها، ولكن من المهم أن تراها، نظرًا لما لها من دور في خدمة القطاعات.

وأشار مدبولي إلى هذه النقطة كانت تثار دائما من البنك المركزي المصري، لافتًا إلى أنه يقال أن قطاع ما قام باستقطاب 15 مليون سائح خلال العام، وأن متوسط إنفاق السائح هو 1000 دولار في فترة إقامته والتي تصل إلى 10 أيام تقريبا، وعليه من المفترض أن يدخل إلى الدولة المصرية 15 مليار دولار من هؤلاء السياح، وعندما نسأل محافظ البنك المركزي المصري عن هذا الأمر، يرد متسائلا ” أين هذه التدفقات ؟”.

ونوه خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة مساء أمس الأربعاء، أن الدولة لا ترى هذه الأرقام على أرض الواقع، وهو لا ينفي وجود تدفقات تدخل ولكن ليست بهذه الأحجام على الإطلاق.

وأكد ضرورة النظر إلى الأمور برؤية شاملة، منوها إلى أن الدولة لا تعني بذلك فرض قيود أو الإجبار على أمر ما، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه كلما كانت الحصيلة الدولارية موجودة في الدولة وتعمل بها، سيساهم ذلك في تقليل العجز وتعزيز الحراك الاقتصادي في الدولة، الأمر الذي من شأنه تحقيق الصالح العام ومكاسب للجميع.