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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 219 ألف طلب بأقل من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:12 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 1000 طلب عن الأسبوع السابق إلى 219 ألف طلب في الأسبوع الثاني من ديسمبر، على النقيض من توقعات السوق التي كانت لترتفع إلى 224 ألف طلب.
وكانت هذه أدنى قراءة منذ أدنى مستوى لها في سبعة أشهر عند 213 ألف طلب في الشهر السابق، مما يشير إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال متماسكة قبل بداية العام، وحتى الآن يتماشى ذلك مع إشارة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخيرة إلى أن التضخم يشكل تهديدًا أكبر للاقتصاد من سوق العمل المتراجعة، مما يستدعي فرض أسعار تقييدية.
من ناحية أخرى، ارتفعت طلبات البطالة المعلقة إلى 1.910 مليون طلب في الأسبوع الأول من ديسمبر، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
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