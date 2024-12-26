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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرنا عارف: الاستقرار الأمني في مصر يضعها ضمن الدول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - يارا الجنايني_ أوضحت ميرنا عارف ، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، أن الاستقرار الأمني في مصر يُعد ميزة تنافسية لا غنى عنها، حيث يتيح للمستثمرين العمل دون القلق بشأن تأمين منشآتهم أو نقل بضائعهم.
ولفتت خلال اجتماع رئيس الوزراء بمستثمري القطاع الخاص مساء أمس الأربعاء، إلى أن هذه الميزة تجعل مصر أكثر جذبًا مقارنة بدول إفريقية أخرى تواجه تحديات أمنية، رغم اهتمام الغرب بالاستثمار فيها.
وأضافت عارف أن تحسين بيئة الأعمال في مصر يُعد أمرًا ضروريًا لتشجيع الاستثمار، مشددةً على أهمية ربط الإجراءات بالتكنولوجيا لتسهيل العمليات الاستثمارية.
وأشارت إلى تجربة الإمارات كنموذج ناجح، حيث أصبحت جميع الخطوات المطلوبة لإنشاء الشركات رقمية وتتم بسهولة “بضغطة زر” ، وهو ما يطمح المستثمرون لرؤيته في مصر.
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