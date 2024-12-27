العالم اليوم - أوكرانيا ترسل 500 طن من دقيق القمح لمساعدة سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه بلاده أرسلت 500 طن من دقيق القمح إلى سوريا ضمن البرنامج الإنساني "الحبوب من أوكرانيا" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وقال زيلينسكي في منشور باللغة العربية على حسابه في منصة "إكس" إن شحنة الدقيق في طريقها بالفعل إلى سوريا.

وأضاف: "كما وعدنا، نحن ندعم الشعب السوري في وقت حاجته".

وبحسب ما قاله الرئيس الأوكراني، فإنه من المخطط توزيع دقيق القمح على 33,250 عائلة، أو ما يعادل 167 ألف شخص، في الأسابيع القادمة، تزن كل عبوة 15 كيلوغراما ويمكن أن تكفي لإطعام عائلة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.

وقال: "نتمنى لسوريا وشعبها الأمان والاستقرار والتعافي.. نحن نعرف القيمة الحقيقية لهذه الأمور".