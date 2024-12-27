ضبط 376 قضية مخدرات و259 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:30 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (376) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (404) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (319,105 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (35,990 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (28,070 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (22,155 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (9,110 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (8,586 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (19 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (899 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (800 جرام).

عدد (2236) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (259 قطعة سلاح نارى بحوزة 192 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(17) بندقية آلية.

(3) بنادق رصاص.

(98) بندقية خرطوش.

( 5 ) طبنجات.

(136) فرد محلى.

(554) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(146) قطعة سلاح أبيض .

ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85460) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(350) حكم جناية.

(26938) حكم حبس جزئى.

(4547) حكم حبس مستأنف.

(42625) حكم غرامة.

(11000) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (13) متهم إرتكبوا (11) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (19) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (23) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (334) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (25527) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.