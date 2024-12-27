ضبط عاطل بالمنوفية لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:30 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 4 فرد خرطوش – بندقية رش - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.