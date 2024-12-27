العالم اليوم - سوريا تعيد تسمية المستشفيات لمحو آثار الأسد.. تعرف عليها

انتم الان تتابعون خبر سوريا تعيد تسمية المستشفيات لمحو آثار الأسد.. تعرف عليها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - أصدر وزير الصحة السوري، ماهر الشرع، قرارا بتعديل أسماء عدد من المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أصبحت تحت إدارة وزارة الصحة بناء على قرار القيادة العامة.

وكانت حكومة تصريف الأعمال في سوريا قد أعلنت قبل أيام تغيير أسماء العديد من المنشآت الصحية والتعليمية في البلاد، بعد أن ظلّت لعقود ترتبط بالنظام السابق، سواء بحزب البعث، أو عائلة الأسد التي سيطرت على مقاليد السلطة.

وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية، قررت تعديل أسماء عدد من مستشفى في البلاد، من بينها "الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي" بدمشق ليصبح "المستشفى الوطني الجامعي"، وتغيير اسم "مستشفى جامعة البعث" إلى "مستشفى حمص الجامعي".

والجمعة، شمل القرار الجديد تعديل تسميات المشافي التالية:

مجمع الباسل التعليمي أصبح يحمل اسم مجمع المجتهد التعليمي.

مستشفى الباسل في دير عطية أصبح اسمه مستشفى دير عطية الوطني.

مستشفى الباسل في الزهراء أصبح اسمه مستشفى الزهراء الوطني.

مستشفى الباسل في كرم اللوز أصبح اسمه مستشفى كرم اللوز الوطني.

الهيئة العامة لمستشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس أصبح اسمها مستشفى بانياس الوطني.

الهيئة العامة لمستشفى الشهيد مجد عبد الله في طرطوس أصبحت مستشفى التوليد في طرطوس.

مستشفى الشهيد اللواء حمزة نوفل في اللاذقية أصبح اسمه مستشفى اللاذقية الوطني.

الهيئة العامة لمستشفى تشرين الجامعي باللاذقية أصبح اسمها مستشفى اللاذقية الجامعي.

مستشفى الشهيد إبراهيم نعامة في اللاذقية أصبح اسمه مستشفى جبلة الوطني.

مستشفى اللواء قيس حبيب في حماه أصبح اسمه مستشفى السلمية الوطني.

مستشفيات أخرى شملها القرار:

مستشفى الشهيد زيد الشريطي في السويداء أصبح اسمه مستشفى السويداء الوطني.

مستشفى الشهيد النقيب مؤمن طلائع في السويداء أصبح اسمه مستشفى سالة الوطني.

مستشفى الشهيد مازن إبراهيم في طرطوس أصبح اسمه مستشفى الشيخ بدر الوطني.

مستشفى الشهيد علي أيوب نصر في طرطوس أصبح اسمه مستشفى القدموس الوطني.

مستشفى الشهيد زاهي أزرق في حلب أصبح اسمه مستشفى حلب للأمراض الداخلية.

مستشفى الشهيد سهيل عماد في قطنا أصبح اسمه مستشفى قطنا الوطني.

وأكد القرار على إيقاف العمل بأحكام القرارات السابقة التي تتعارض مع هذا القرار، كما طلب من الجهات المعنية تنفيذه فورا.

أما بالنسبة للجامعات، فقد أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير قرارا بتعديل تسمية جامعة تشرين في محافظة اللاذقية لتصبح " جامعة اللاذقية "، وتسمية جامعة البعث في محافظة حمص لتصبح "جامعة حمص".