رئيس الوزراء: جارِ العمل على مبادرتين جديدين لدعم الصناعة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:11 صباحاً - باره عريان_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أنه جاري العمل حاليا على مبادرتين جديدين، حتى يتم إطلاقهم، منهم مبادرة أخرى في الصناعة، حيث كان هناك مبادرة سابقة، والتي كان يراها الجميع تركز على المستلزمات في الأساس، أو أن الجزء الأكبر منها يتجه لتمويل المستلزمات، لذا من المقرر أن تركز المبادرة الجديدة على رأس المال، بهدف دعم توسعات الخطوط وإنشاء مصانع جديدة.

وأضاف أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة أيضا بقطاع السياحة، والتي تختلف عن المبادرة التي سبق الإعلان عنها، حيث أنه جاري العمل على مبادرة أكبر لإنشاء الغرف، حيث أن الحديث مع المستثمرين أظهر أن الحد الأدنى لإنشاء فندق لن يقل عن مليار أو 2 مليار جنيه، مما يعكس أن هذه القيم أصبحت طبيعية في هذا الإطار، لذا يجب ألا يتم وضع سقف لإنشاء الفندق.

وقال مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة مساء أمس الأربعاء، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: “لقد سؤلت عند تقديراتنا لأسعار الفائدة في العام المقبل، وهو ما لا يمكنني الحديث عنه، حيث أنه أمر يتحدد وفقا لرؤية البنك المركزي المصري والبنوك”.