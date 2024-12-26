نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس شديد البرودة: انخفاض كبير في درجات الحرارة وتحذيرات هامة من الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد أجواءً شديدة البرودة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

يتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى نحو 10 درجات مئوية، بينما تصل إلى الصفر المئوي في بعض مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء.

الأرصاد الجوية تحذر: ارتدوا الملابس الثقيلة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تحذر فيه المواطنين من أجواء الطقس البارد خلال الأيام المقبلة، وأوصت بارتداء الملابس الثقيلة لتجنب البرودة الشديدة، خاصة في ساعات الليل والصباح الأولى.

الصقيع على المزروعات ونشاط الرياح

أشارت الأرصاد إلى تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق مثل شمال الصعيد ، وسط سيناء ، وأجزاء من الصحراء الغربية .

، ، وأجزاء من . من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي قائمة بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والمحافظات:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 18 10 6 أكتوبر 18 9 بنها 18 9 وادي النطرون 19 8 كفر الشيخ 19 8 طنطا 18 9 دمنهور 18 9 الإسكندرية 18 10 مطروح 17 9 السويس 19 9 الإسماعيلية 19 9 العريش 17 8 كاترين 13 0 شرم الشيخ 23 15 أسيوط 20 5 قنا 22 6 أسوان 23 7

نصائح للتعامل مع الطقس البارد