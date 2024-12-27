مكتبة القاهرة تحتضن ندوة بعنوان "الحفاظ على الهوية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، مساء الخميس 26 ديسمبر 2024، ندوة ثقافية تحت عنوان "تعزيز قيم الحفاظ على الهوية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي.

وتحدث خلال اللقاء المفكر الكبير الدكتور سيد حنفي مستشار إدارة وتطوير الأعمال أستاذ الإدارة بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة.

جانب من الندوة

في مستهل اللقاء؛ أعرب يحيى رياض يوسف، مدير مكتبة القاهرة، عن عظيم سعادته باللقاء الثاني بالتعاون مع المؤسسة المصرية للتنمية والصداقة بين الشعوب، برئاسة الدكتور سيد حنفي وإقامة ندوة ثقافية عن تعزيز الحفاظ على الهوية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي.

وأشار مدير المكتبة، إلى أنه توجد هجمة شديدة نواجهها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونحن لا نرفض الذكاء الاصطناعي لأنه مفيد جدا في كثير من المجالات المختلفة، ولكن لا بد من الوعي في استخداماته، خاصة على كثرة الإشاعات التي تمس المجتمع بجانب وضع صور غير حقيقية لأحداث معينة، لأن استخدامه الخاطئ يجعل الحدث حقيقيا أمام المتلقى وهو غير حقيقي بالمرة.

جانب من الندوة

وأكد حرص مكتبة القاهرة الكبرى الدائم في نشر الوعي لدى الشباب لخطورة الذكاء الاصطناعي وفائدته فى نفس الوقت.

من جهته؛ قال الدكتور سيد حنفي، إن في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي يوجد العديد من المعلومات المغلوطة، وهناك معلومات يتم بثها عمدا لتغيير فكر معين سواء على مستوى الوطن العربي أو على مستوى الدول النامية؛ لذلك لا بد من الدورات التوعوية التي ترعاها وزارة الثقافة المصرية وتحرص عليها الدولة المصرية في ظل هذه الظروف الطارئة.

جانب من الندوة

وتابع أن مقومات الهوية المصرية من المنشأ إلى النهاية، حيث تتميز الهوية المصرية دون غيرها من الهويات الأخرى بأنها مزيج من الأرض والدم والعقيدة والفكر، وهذا من ضمن جمالها فى الانتماء.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على الهوية من مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال التعليم والمدرسة والعائلة، وخلافه، مشيرا إلى أنواع وأشكال الهوية الشخصية مثل السياسية والاقتصادية وغيرها.

جانب من الندوة

وأوضح حنفي، أن الهوية الوطنية تعبر بمفهومها المتعارف عليه عن مجموع الخصائص والسمات التي يتميز بها المواطنون داخل كل دولة، وتُبرز تلك الخصائص روح الانتماء لديهم، وتُوظف في رفع معنوياتهم لغرض تقدم مجتمعاتهم وازدهارها، وهذا المفهوم أصبح الآن من أقوى المفاهيم التي تحصُد اهتمامًا عالميًا في كل المحافل، حيث تُعتبر الهوية الوطنية سلاحًا قوميًا قديمًا للأمم، وتعد قيم الحفاظ على الهوية واحدة من أهم استراتيجيات مكتبة القاهرة الكبرى في الوقت الحالي.