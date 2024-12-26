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الصحة بغزة: 38 شهيداً جرّاء ثلاث مجازر للاحتلال خلال 24 ساعة

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رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 38 شهيد و 137 اصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وتابعت في تصريح لها، الأربعاء، أن "عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت إلى أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 45,399 شهيد و 107,940  اصابة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر للعام 2023م.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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