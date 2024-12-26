نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزارة الداخلية تعلن نتيجة قبول دفعة 2025 بكلية الشرطة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية أنها ستعقد اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، للإعلان عن نتيجة القبول للدفعة الجديدة بكلية الشرطة لعام 2025.

تفاصيل المؤتمر

سيتم استعراض الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد للالتحاق بكلية الشرطة، وتشمل معايير القبول الفحوصات الطبية، الاختبارات الرياضية، والاختبارات النفسية والشخصية.

إبلاغ المقبولين:

يتم إخطار الطلاب المقبولين عبر رسائل نصية وإجراء مكالمات هاتفية مباشرة من أكاديمية الشرطة.

الهدف من التواصل المباشر هو التأكيد على القبول واستكمال الإجراءات اللازمة.

حضور المؤتمر

يعقد المؤتمر تحت إشراف اللواء رئيس أكاديمية الشرطة، ويأتي المؤتمر بعد اعتماد النتيجة من قبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

ما بعد القبول:

سيتم توجيه المقبولين لاستكمال خطوات القيد والتسجيل.

الطلاب سيبدأون رحلتهم الأكاديمية والتدريبية داخل الأكاديمية وفقًا للمنهج المعد مسبقًا.

رسالة تهنئة

تتوجه وزارة الداخلية بالتهنئة للطلاب المقبولين وأسرهم على اجتيازهم مراحل القبول بنجاح، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم الأمنية المستقبلية.