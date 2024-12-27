العالم اليوم - صلاح يواصل التألق ويقود ليفربول لإحكام قبضته على "القمة"

انتم الان تتابعون خبر صلاح يواصل التألق ويقود ليفربول لإحكام قبضته على "القمة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:22 صباحاً - واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليقود فريقه ليفربول لقلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه ليستر سيتي، إلى انتصار ثمين ومستحق 3 - 1، مساء الخميس، في المرحلة الـ 18 للمسابقة.

وعلى ملعب أنفيلد، بادر ليستر بالتسجيل مبكرا عن طريق الغاني أندريه أيو في الدقيقة السادسة، لكن الهولندي كودي جاكبو منح التعادل لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأضاف كورتيس جونز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 49، فيما تكفل صلاح بإحراز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 82.

ورفع محمد صلاح، الذي أحرز هدفين خلال فوز ليفربول 6 - 3 على مضيفه توتنهام في المرحلة الماضية للمسابقة، رصيده التهديفي إلى 16 هدفا بالبطولة، ليواصل التحليق في صدارة هدافي المسابقة، متفوقا بفارق 3 أهداف على أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة، ليغرد منفردا في قمة الترتيب، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشلسي، علما بأن الفريق الأحمر لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).