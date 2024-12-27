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أحمد جودة - القاهرة -

حول ليفربول تأخره بهدف مبكر إلى الفوز 3-1 على ضيفه ليستر سيتي بملعب أنفيلد، الخميس، ليتفوق بفارق 7 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتجاوز ليستر سيتي ويحلق بصدارة الدوري الإنجليزي

وفاجأ ليستر سيتي أصحاب الأرض عندما تقدم في الدقيقة 6 عن طريق جوردان أيو، لكن كودي جاكبو أدرك التعادل لليفربول في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، حاصر ليفربول منافسه منذ البداية واحتاج إلى 4 دقائق فقط ليتقدم بهدف سجله كيرتيس جونز، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 82.

وحافظ ليفربول على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة 13 على التوالي في الدوري، ورفع رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة.