العالم اليوم - زلزال عنيف يضرب جزيرة هونشو اليابانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:22 صباحاً - ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية، التي تضم العاصمة طوكيو، في الساعة 2102 بتوقيت غرينيتش يوم الخميس، حسبما ذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد).

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي كان على عمق 10 كيلومترات، مبدئيا عند خط عرض 30.52 درجة شمالا وخط طول 142.22 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية أو مادية في جزيرة هونشو.