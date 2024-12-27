بوتين: روسيا ملتزمة بإنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق أهداف العملية الخاصة يبقى المهمة الأولى

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ملتزمة بإنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن تحقيق جميع أهداف العملية الخاصة في عام 2025، سيبقى المهمة الأولى.

وقال الرئيس الروسي ردا على سؤال حول النهاية المحتملة للصراع الأوكراني في عام 2025: "نحن نسعى أيضا لإنهاء الصراع في أوكرانيا".

كما ذكر بوتين أن سلوفاكيا أعربت عن استعدادها لتوفير منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

في الوقت ذاته، أكد الرئيس الروسي أن روسيا ستواصل تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في العام 2025، وأكد أن "هذه هي المهمة الأولى".

كما تطرق الرئيس الروسي إلى أنظمة صواريخ "أوريشنيك"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد استخدامها مجددا، رغم أنها ليست كثيرة حتى الآن.

وقال: "هذا ليس سرا، ونحن لا نخفيه، قلت: لا يزال لدينا عدد قليل من أنظمة أوريشنيك هذه، لدينا أكثر من نظام، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا لاستخدامها، لأن هذه الأسلحة قوية، وهي مصممة لحل مهام معينة".

وفي 25 ديسمبر، شارك بوتين في قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة في منطقة لينينغراد. وناقش زعماء دول الرابطة تطوير التعاون والخطط المستقبلية.

ويوم الخميس، عقدت اجتماعات لجنة الأوراق المالية والبورصة في شكل ضيق وموسع. وناقش السياسيون القضايا الحالية لأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وخطط مواصلة تعميق عمليات التكامل وتطوير السوق الموحدة للاتحاد.