نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. الفنانة ميرنا جميل تتصدر مؤشرات بحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانه ميرنا جميل مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد نشرها لمجموعه من الصور تحتفل بالعام الجديد 2025 وظهرت باطلاله تشبه أطلالة السندريلا وأرتدت فستان باللون الأحمر الغامق واعتمد في تسريحة شعرها على ترك شعرها منسدلا وأضافة له فيونكا سوداء.

حيث لاقت الإطلالة تفاعلًا واسعًا من المتابعين، حيث عبروا عن إعجابهم بجمالها ورقيها على الصور التي قامت بنشرها.

و عبرت عن مشاعرها الدافئة تجاه جمهورها في تعليقها: "تذكير لطيف بأن عيد الميلاد ليس مجرد يوم، روح عيد الميلاد هي شيء يمكننا حمله معنا طوال العام، بالطريقة التي نبتسم بها لشخص غريب، في الطريقة التي ندعو بها أحد أفراد أسرته ونخبرهم بأننا نفكر فيهم، في الطريق مد يد العون إلى شخص محتاج، بالطريقة التي نأخذ بها الوقت الكافي للتباطؤ وتقديم الشكر على العديد من هدايا الحياة، أتمنى أن تملأ روح عيد الميلاد قلبك في موسم العطلات هذا".

آخر أعمال ميرنا جميل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ميرنا جميل، هي مسرحية "إس إس هانم"، التي حققت نجاحًا كبيرًا عند عرضها، وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع وجميل.

أبطال مسرحية “إس إس هانم”

مسرحية “إس إس هانم” تجمع نخبة من أبرز النجوم، على رأسهم إسعاد يونس، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، ومحمد ثروت، تحت قيادة المخرج خالد جلال وإنتاج حمادة إسماعيل