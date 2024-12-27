نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الساعة الرابعة".. محمد رمضان يعلن عن موعد طرح أغنية أنا البلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان جزء من أغنيه أنا البلد على البوستر الرسمي للاغنيه من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك منذ ساعه.

و علق محمد رمضان قائلا.. أنا البلد تقدر تسمعها كاملة الساعة ٤ واكتب هناك رأيك أولًا، ثم موجهة لمين؟! السحب على أول ألفين كومنت.

محمد رمضان يكشف عن اسم أغنيته الجديدة

وكشف أمس عن اسم الأغنية، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام":

سؤال الخمسة مليون مليون للأسف محدش جاوب صح ودي فرصة تانية دي مسابقة الأربعة مليون اسمعها واكتب أغنية إبن البلد موجهة لمين ؟! بتلكك عشان أكسب حد من جمهوري".

أخر اعمال محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "برج الثور" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، الكليب حظي بتفاعل واسع من الجمهور، ليؤكد استمرار رمضان في تقديم أعمال موسيقية ملفتة.

على صعيد الدراما، كانت آخر مشاركات محمد رمضان هي مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة لما قدمه من حبكة مشوقة وأداء مميز من رمضان وفريق العمل.