حزب الله يدين العدوان الصهيوني على اليمن

حزب الله يدين العدوان الصهيوني على اليمنأدان حزب الله اللبناني مساء اليوم الخميس، بشدة العدوان الصهيوني على اليمن بمشاركة أمريكية- بريطانية.

وقال حزب الله في بيان له: "يُدين حزب الله بشدّة العدوان الصهيوني الواسع على اليمن العزيز بمشاركة أميركية - بريطانية، والذي استهدف منشآت مدنية واقتصادية ومرافق حيوية، وذلك في انتهاكٍ فاضحٍ للقوانين الدولية والإنسانية، وإمعاناً في غطرسته وتوحشه واستكمال حروبه المفتوحة على شعوب منطقتنا العربية والإسلامية لا سيما في فلسطين ولبنان وسوريا".

وأكد حزب الله في بيانه أن هذا العدوان الجديد على الأراضي اليمنية جاء نتيجة فشل العدو في مواجهة الضربات العسكرية اليمنية ونتيجة صلابة الموقف اليمني في دعمه الشجاع لقضية الشعب الفلسطيني في حقه بأرضه وحريته، وإصراره على نصرة ومساندة غزة الأبية.

وأضاف البيان: إنّ حزب الله يُجدّد تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني العزيز والأبي والذي يواصل ثباته وصموده في هذا الخيار، وهو يؤكد ثقته بهذا الشعب المقاوم الذي يواصل طريق الصمود والكرامة مع قيادته الحكيمة والشجاعة لمواجهة هذا العدوان.

وتابع قائلا: إنّنا ندعو كل أحرار العالم وكل القوى الشريفة والمقاومة في منطقتنا العربية والإسلامية إلى التكاتف لمواجهة هذا العدوان ورفع الصوت عالياً أمام الصمت الدولي ومؤسساته العاجزة والمستسلمة للإرادة الأمريكية.. مؤكدين أنّه في مواجهة هذا العدو الصهيوني وداعميه لا خيار لشعوبنا إلا بمزيدٍ من الصمودِ والمقاومة.