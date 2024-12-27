نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الطريقة.. حسن شاكوش يساند حمو بيكا في أزمته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش بوست يساند من خلاله المطرب الشعبي حمو بيكا بعد: توقيف «حمو بيكا» بتهمتَي «حيازة سلاح » و«الهروب من أحكام» وأعلان الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقابة العامة للمهن الموسيقية والمتحدث الرسمي بإسمها، أن النقابة العامة تساند جميع حاملي تراخيص العمل الصادرة عنها، سواء كانوا أعضاء عاملين أو حاصلين على تصاريح سنوية أو ربع سنوية، وذلك وفقًا للقانون الذي ينظم ممارسة المهنة.

ونشر شاكوش، صورة له مع بيكا، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “إن شاء الله خير يا رب يا حبيبي وتعدي منها على خير يا بيكا يا رب”.

والجدير بالذكر أن تمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وحُرر محضر بالواقعة.

وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

و من ناحية أخرى تباشر نيابة قصر النيل برئاسة المستشارعمرو عوض، التحقيق مع مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة صدور أحكام قضائية ضده، وحيازة سلاحين أبيض، حيث كشفت التحريات أن المتهم كان يقود سيارة بها لوحة معدنية غرفة تجارية.