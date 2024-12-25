انت الأن تتابع خبر "كنز في مطبخك".. طريقة تجفيف الفلفل الأحمر في المنزل بخطوات بسيطة وفوائده الصحية المدهشة _ ضاع عمرك متعرفهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الفلفل الأحمر من التوابل الشهيرة التي تضيف نكهة مميزة للأطعمة، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفوائد الصحية التي تعزز من صحة الجسم وتحميه من الأمراض، وخاصة أمراض القلب ورغم توفر الفلفل المجفف في الأسواق، يفضل العديد من الناس تجفيفه في المنزل لضمان جودته وتحقيق نفس النتائج التي يحصلون عليها من المنتجات الجاهزة.

طريقة تجفيف الفلفل الأحمر في المنزل

لتجفيف الفلفل الأحمر في المنزل، يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تضمن الحصول

على نتيجة مشابهة لما يباع في المحلات،

1. بداية، يجب اختيار الفلفل الأحمر الحار ذو الجودة العالية.

2. يتم تقطيع الفلفل إلى نصفين بالطول، مع إزالة البذور.

3. يوضع الفلفل على صينية خبز بحيث يكون الجزء المقطوع لأسفل.

4. يتم تعريض الفلفل لأشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

5. بعد مرور الوقت، يتم قلب الفلفل ليواجه الجزء المقطوع الشمس ويترك ليكمل التجفيف.

6. يمكن تغطية صينية الخبز بمنشفة خفيفة لإبعاد الغبار، مع إزالتها عند ظهور الضوء.

طريقة تجفيف الفلفل الأحمر في الفرن

إذا لم تتوفر الشمس، يمكن تجفيف الفلفل الأحمر باستخدام الفرن باتباع الخطوات التالية:

1. يتم تسخين الفرن مسبقًا على درجة حرارة 80 مئوية.

2. يوضع الفلفل على صينية الخبز بحيث يكون الجزء المقطوع لأسفل.

3. توضع الصينية داخل الفرن وتترك لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات.

4. يمكن تقليب الفلفل على الجهة الأخرى أثناء عملية التجفيف إذا رغبتِ، ولكن ذلك ليس ضروريًا.

الفوائد الصحية للفلفل الأحمر