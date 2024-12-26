5 وصفات بيض شهية.. تعلميها للفطور

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 04:54 صباحاً - وصفات البيض: إضافة لذيذة وصحية لوجبة فطورك

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة تنوعًا وسهولة في التحضير، وقد أصبح عنصرًا أساسيًا في العديد من وجبات الفطور حول العالم. يتميز البيض بفوائده الغذائية الكبيرة، حيث يحتوي على البروتينات والفيتامينات الأساسية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية لبدء اليوم بشكل مثالي. في هذه التدوينة، سنتعرف على خمس وصفات شهية لإعداد البيض تُضفي لمسة لذيذة وصحية على فطورك.

1. البيض المخفوق بالجبن والأعشاب

إذا كنت تبحثين عن وجبة سريعة ومغذية، فلا تفوتي تجربة البيض المخفوق الممزوج بالجبنة والأعشاب الطازجة.

المكونات: بيضتين، 50 جرام جبنة مبشورة (مثل الشيدر)، ملعقة صغيرة من الزبدة، أعشاب طازجة مثل البقدونس أو الشبت.

طريقة التحضير: قومي بخفق البيض جيدًا وأضيفي الجبنة والأعشاب المفرومة. سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة ثم أضيفي مزيج البيض. استمري في التحريك حتى ينضج البيض ويتحول إلى قوام كريمي.



2. فريتاتا الإسباني بالخضار

استلهمي من المطبخ الإسباني وحضري فريتاتا البيض بالخضار الطازجة مثل البطاطا والطماطم والفلفل.

المكونات: 4 بيضات، بطاطا مقطعة إلى شرائح رفيعة، طماطم، فلفل أخضر، بصلة صغيرة، زيت زيتون.

طريقة التحضير: سخني زيت الزيتون في مقلاة وأضيفي البطاطا والبصل حتى يذبلوا. أضيفي الفلفل والطماطم واستمرِي في الطهي لبضعة دقائق. صبي البيض المخفوق فوق الخضار واتركي الخليط على نار هادئة حتى ينضج.



3. بيض بنديكت الكلاسيكي

تدللي بوجبة صباحية فاخرة مع بيض بنديكت الذي يتألف من مكونات بسيطة لكن لذيذة.

المكونات: بيض، خبز إنجليزي، لحم مقدد، صلصة هولنديز.

طريقة التحضير: حضري صلصة هولنديز مسبقًا باستخدام صفار البيض والزبدة وعصير الليمون. قومي بشوي الخبز واللحم المقدد. ضعي البيض المسلوق على خبز الفطور مع شرائح اللحم المقدد وغطيها بصلصة الهولنديز.



4. عجة البيض مع السبانخ والفطر

هذه العجة رائعة لأولئك الذين يبحثون عن وصفة غنية بالفيتامينات والألياف.

المكونات: 3 بيضات، كوب من السبانخ الطازجة، 100 جرام فطر مقطع، ثوم مفروم، زيت زيتون.

طريقة التحضير: سخني زيت الزيتون في مقلاة وأضيفي الثوم والفطر حتى يطروا. أضيفي السبانخ حتى تذبل قليلاً. اخفقي البيض واسكبيها فوق الخليط واتركيها حتى تنضج كعجة.



5. ساندويش البيض والأفوكادو

احصلي على مزيج من النكهات الرائعة مع ساندويش البيض والأفوكادو اللذيذ.

المكونات: بيضة مسلوقة، نصف أفوكادو مهروس، خبز من اختيارك، عصير ليمون، ملح وفلفل.

طريقة التحضير: افرشي الأفوكادو المهروس على شريحة من الخبز. ضعي شرائح البيض المسلوق فوق الأفوكادو. أضيفي رشة من عصير الليمون والملح والفلفل حسب الرغبة.



تُعتبر هذه الوصفات اللذيذة خيارات مثالية لتجديد مائدتك الصباحية وإضافة لمسات جديدة إلى روتينك الغذائي. قومي بتجربتها واستمتعي بوجبة فطور مغذية وشهية.