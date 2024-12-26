وكيل أنتوني: اللاعب مرشح للرحيل خلال الميركاتو الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - كشف وكيل أعمال اللاعب البرازيلي، أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد، عن إمكانية رحيل موكله، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع وجود اهتمام من عدة أندية.

وفي تصريحات لموقع “GIVEMESPORT”، قال وكيل أعمال اللاعب، جونيور بيدروسو، : “نعم، تلقينا اتصالات وعروضاً ملموسة من عدة أندية بشأن إمكانية انتقال أنتوني في يناير، كانت تلك الأندية تسعى لمعرفة موقف اللاعب من الانتقال، ويمكنني تأكيد وجود اهتمام جدي”.

وأوضح بيدروسو: “حتى الآن، لم يُظهر مانشستر يونايتد أي رغبة في بيع أو إعارة أنتوني، لم نتلق أي اتصالات رسمية تشير إلى ذلك، رغم التقارير التي تشير إلى احتمال خروجه”.

وأتم: “مستقبل أنتوني مرتبط تماماً برؤية مانشستر يونايتد، إذا قرر النادي أن الإعارة ستكون فرصة لاستعادة ثقة اللاعب وزيادة دقائق مشاركته، فسنعمل معاً على تحقيق ذلك، أما إذا قرروا الإبقاء عليه، فإن أنتوني سيواصل العمل بجد لإثبات جدارته”.