شريف الخولي: مصر قادرة على أن تصبح مركزا صناعيا إقليميا بفضل…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور شريف الخولي الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا يخدم الأسواق العالمية.

وأشار خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري مع المستثمرين أمس، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر منصة واعدة لاستقطاب المصنعين الدوليين، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي تتيحها البنية التحتية المتطورة في مصر لجذب الشركات العالمية لإقامة مراكز تصنيعية.

وأضاف الخولي أن مصر يجب أن تستفيد من التحولات الجيوسياسية العالمية والتوجهات الاقتصادية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالتحولات التي تشهدها دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين.

وأوضح أن الصين بدأت في نقل مراكزها التصنيعية إلى دول أخرى، مستثمرًة في العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك مصر التي يمكن أن تكون وجهة مفضلة لهذه الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تعد الصين من أكبر الموردين لتوربينات الرياح والألواح الشمسية.

وشدد الخولي على ضرورة توطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى التجربة الناجحة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث أبرمت مصر شراكات مع شركات كبرى مثل “جريت وول موتورز”.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ودعا إلى فتح حوار استراتيجي مع المصنعين العالميين لتوطين تلك الصناعات في مصر، بهدف التصدير إلى الأسواق الدولية وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.