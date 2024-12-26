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التعادل يحسم موقعة مانشستر سيتي وإيفرتون

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة مانشستر سيتي وضيفه إيفرتون، مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنكليزي.

تقدم السيتي أولاً عبر برناردو سيلفا عند الدقيقة 14، ثم عادل إيفرتون النتيجة عن طريق إليمان نداي عند الدقيقة 36.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، ورفع إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز 15.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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