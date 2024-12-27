نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمونا هاليب تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت المصنفة الأولى عالميا سابقا ​سيمونا هاليب​ صاحبة الـ 33 عامًا أنّها ستؤجل بداية موسم 2025 وتتجنب بطولة أستراليا المفتوحة بسبب آلام في ركبتها وكتفها.

سيمونا هاليب تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة

وكانت هاليب، التي توقفت مسيرتها بسبب حظر المنشطات الذي تم تخفيضه بعد الاستئناف هذا العام، قد حصلت على بطاقة دعوة لبطولة أستراليا المفتوحة التأهيلية الأسبوع الماضي.

كتبت هاليب على إنستجرام أنّها وبكل أسف شعرت بألم في ركبتها وكتفها مرة أخرى. وبعد مناقشة مطولة مع فريقها، اتفقت على تأجيل بداية موسمها".

تم إيقاف هاليب مؤقتًا بعد أن جاءت نتيجة اختبارها إيجابية لعقار محظور يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء. وتم إيقافها لاحقًا لمدة أربع سنوات، وهي الفترة التي تم تقليصها إلى تسعة أشهر.