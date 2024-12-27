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أحمد جودة - القاهرة - أحمد فهمي يكتشف حقيقة يسرا الجديدي في نقطة سودة

عُرضت الحلقة 32 من مسلسل نقطة سودة، عبر شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد، وتناولت العديد من الأحداث المهمة التي غيرت مجرى الأحداث.

ودارت أحداث الحلقة 32 من مسلسل نقطة سودة، حول كشف أحمد فهمي لشخصية وهوية يسرا الجديدي الحقيقة بالعمل، وذلك بعدما أوهمت عائلة السيوفي بأنها ابنتهم وشقيقة أحمد فهمي وناهد السباعي، ليكشتف فهمي حقيقتها في نهاية المطاف ونيتها في الانتقام من عائلة السيوفي.



وكانت أعربت الفنانة التونسية يسرا الجديدي، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسلها نقطة سودة، والتي قالت في بيان لها: سعيدة بـ ردود الفعل على مسلسل نقطة سودة، وتعليقات الجمهور منذ ظهوري بشخصية فاتن، والعمل قوي ومختلف عن ما قدمته من قبل، وسيكون هناك العديد من المشاهد الملحمية التي ستغير مجرى الأحداث مع مرور الحلقات.

وحققت يسرا الجديدي، نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل الأجهر بطولة عمرو سعد، وموسم رمضان الماضي 2024 من خلال مشاركتها في مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي.

ومسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي، سوسن بدر، ناهد السباعي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سارة سلامة، الراحل أشرف عبدالغفور، سماح أنور، الراحلة ناهد رشدي، نضال الشافعي، مريم الخشت، وآخرين، والعمل من تأليف محمد محرز، أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

ويدور أحداث مسلسل «نقطة سودة» في أجواء درامية ساخنة ومًثيرة حول «رضوى» وشقيقها «صلاح»، حيث تضع رضوى خطة شيطانية للانتقام من عائلة «السويفي» وإمبراطوريتها، ويحاول عمر السويفي وعلي السويفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفا آخرا بعد أن يقع عمر ورضوي في حب بعضهما رغم العداوة المشتعلة بين الطرفين.