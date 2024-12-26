استعمالات رائعة للبيكنغ صودا.. ستدهشك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - تنظيف المنزل بفعالية

بيكنغ صودا هي واحدة من أكثر المواد المنزلية فعالية في التنظيف بسبب قدرتها المذهلة على إزالة الروائح والبقع. يمكن استخدامها في تنظيف الكثير من الأدوات والأسطح المنزلية، مثل:

المطابخ: ضع قليلًا من بيكنغ صودا على إسفنجة رطبة واستخدمها لتنظيف مقابض الخزائن والطاولات والأسطح الأخرى.

ضع قليلًا من بيكنغ صودا على إسفنجة رطبة واستخدمها لتنظيف مقابض الخزائن والطاولات والأسطح الأخرى. الأفران: اصنع معجونًا مكونًا من بيكنغ صودا والماء، وضعه داخل الفرن واتركه لبضع ساعات قبل تنظيفه بقطعة قماش مبللة.

اصنع معجونًا مكونًا من بيكنغ صودا والماء، وضعه داخل الفرن واتركه لبضع ساعات قبل تنظيفه بقطعة قماش مبللة. الثلاجات: ضع علبة مفتوحة من بيكنغ صودا داخل الثلاجة لامتصاص الروائح الكريهة.

رعاية الجمال الشخصي

تستخدم بيكنغ صودا في العديد من وصفات العناية الشخصية الطبيعية، إذ تعتبر مكونًا أساسيًا في:

مزيل العرق الطبيعي: امزج بيكنغ صودا مع قليل من زيت جوز الهند وضعه تحت الإبطين للتخلص من الروائح غير المرغوب فيها.

امزج بيكنغ صودا مع قليل من زيت جوز الهند وضعه تحت الإبطين للتخلص من الروائح غير المرغوب فيها. تنظيف البشرة: اخلط كمية صغيرة من بيكنغ صودا مع ماء لتنظيف البشرة والتخلص من الخلايا الميتة.

اخلط كمية صغيرة من بيكنغ صودا مع ماء لتنظيف البشرة والتخلص من الخلايا الميتة. تبييض الأسنان: يمكن استخدام بيكنغ صودا كمكون في معجون الأسنان لقدرته على إزالة البقع وتبييض الأسنان.

الحفاظ على الصحة والنظافة العامة

يمكنك استخدام بيكنغ صودا للتخلص من السموم وتحسين بعض الوظائف الجسدية:

تهدئة الجهاز الهضمي: يمكن إذابة نصف ملعقة صغيرة من بيكنغ صودا في كوب ماء وشربه لتهدئة ارتجاع الحمض المعدي.

يمكن إذابة نصف ملعقة صغيرة من بيكنغ صودا في كوب ماء وشربه لتهدئة ارتجاع الحمض المعدي. تطهير الفم: استخدم محلولًا مكونًا من بيكنغ صودا والماء كمضمضة لتطهير الفم والتخلص من البكتيريا.

استخدم محلولًا مكونًا من بيكنغ صودا والماء كمضمضة لتطهير الفم والتخلص من البكتيريا. العناية بالقدمين: ضع ملعقة كبيرة من بيكنغ صودا في حوض ماء دافئ وانقع قدميك فيه للتخلص من الروائح والالتهابات.

نصائح إضافية لاستخدام البيكنغ صودا

يمكن أن تكون البيكنغ صودا مفيدة بطرق أخرى أيضًا، مثل:

استخدامها كمزيل للشحوم على الأواني والمقالي بقليل من الضغط والفرك.

رشها على أسطح الجلود لعلاج البقع والحفاظ على المواد.

إضافتها إلى مستخلص الزيوت العطرية لعمل معطر هواء طبيعي.

البيكنغ صودا ليست مجرد مطهر متعدد الاستخدامات، بل هي أيضًا عنصر ثابت وأساسي يمكن استخدامه في كل منزل.