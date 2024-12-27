السعودية تدين وتستنكر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى وسورية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، بعد انتهاك وزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحة المسجد الأقصى، وتوغل قوات الاحتلال في الجنوب السوري.

وأكدت وزارة الخارجية المملكة، في بيان لها أن هذه الممارسات الممنهجة في المسجد الأقصى تُعد تعديا صارخا واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وأن مواصلة العمليات العسكرية في سوريا يعد إمعانا في تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها.