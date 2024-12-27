تشالهان أوغلو: أعدنا إنتر للمستوى الذي يستحقه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:51 مساءً - تحدث هاكان تشالهان أوغلو، لاعب وسط إنتر ميلان، عن مواجهة كالياري في الدوري الإيطالي، اليوم السبت، وأوضح أن فريقه مازال يفتقد شيئاً ما لكي يكون في أعلى مستوى، لكن هذا الموسم أكثر قوة من السابق.

وأضاف أوغلو: نلعب مباراة كل 3 أيام بدون توقف… هناك فترة أقل للراحة، لكن بفضل العمق الذي يملكه الفريق وعملية التدوير، فنحن قادرون على إدارة قوتنا بشكل جيد… سيكون بمقدورنا رفع مستوانا عندما يحين الوقت.

وأوضح: نحن في مسار رائع، وهو ما سمح لنا بالنمو، وفي نفس الوقت، شهدنا عدد تقلبات أقل عن ذي قبل… الآن إنتر فريق متسق… عملنا بكل قوة لتحقيق هذا، وأعدنا إنتر ميلان للمستوى الذي يستحقه… هدفنا كلاعبين أن نمثل إنتر بأفضل صورة ممكنة، ونحن نقوم بهذا.