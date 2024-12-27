خليجي (26): الإمارات تواجه عمان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الجمعة، وابتداء من الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت، مباراتا الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم (خليجي 26)، حيث تلتقي الكويت مع قطر والإمارات مع عمان.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى

الكويت × عمان 1-1

الإمارات × قطر 1-1

عمان × قطر 2-1

الكويت × الإمارات 2-1

ترتيب المجموعة الأولى

1- الكويت: 4 نقاط (3-2)

2- عمان: 4 نقاط (3-2)

3- الإمارات: نقطة واحدة (2-3)

4- قطر: نقطة واحدة (2-3)