انت الأن تتابع خبر فيلم "الهنا اللى أنا فيه" يحقق إيرادات بأرقام قياسية في 9 أيام عرض والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حقق فيلم "الهنا اللي أنا فيه" إيرادات بلغت مليونًا و552 ألفًا و962 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في 9 أيام عرض إلى 13 مليونًا و419 ألفًا و858 جنيهًا.
تدور أحداث الفيلم حول دكتور أحمد
- الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الإجتماعي، بينما يواجه مشاكل في حياته الزوجية، و الفيلم من بطولة الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم الجندي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.