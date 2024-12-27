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فيلم "الهنا اللى أنا فيه" يحقق إيرادات بأرقام قياسية في 9 أيام عرض

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رياض - احمد صلاح - حقق فيلم "الهنا اللي أنا فيه" إيرادات بلغت مليونًا و552 ألفًا و962 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في 9 أيام عرض إلى 13 مليونًا و419 ألفًا و858 جنيهًا.

تدور أحداث الفيلم حول دكتور أحمد

  • الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الإجتماعي، بينما يواجه مشاكل في حياته الزوجية، و الفيلم من بطولة الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم الجندي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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