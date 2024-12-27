انت الأن تتابع خبر فيلم "الهنا اللى أنا فيه" يحقق إيرادات بأرقام قياسية في 9 أيام عرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق فيلم "الهنا اللي أنا فيه" إيرادات بلغت مليونًا و552 ألفًا و962 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في 9 أيام عرض إلى 13 مليونًا و419 ألفًا و858 جنيهًا.

تدور أحداث الفيلم حول دكتور أحمد