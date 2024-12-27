تأثير شرب الشاي صباحًا على المدخنين: حقائق هامة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر الشاي من المشروبات الشائعة في جميع أنحاء العالم، حيث يُفضله الكثيرون في الصباح كمنشط ومنبه. ولكن، ماذا عن تأثيره على المدخنين؟ هل يُعتبر شرب الشاي صباحًا مفيدًا أم ضارًا لهم؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي تُعرف بفوائدها الصحية العديدة، مثل الحماية من أمراض القلب والسرطان. في المقابل، يُعتبر التدخين من العادات الضارة التي تُسبب العديد من الأمراض الخطيرة. من هنا، يثور التساؤل حول كيفية تفاعل هاتين المادتين في جسم المدخن.

توسيع الشعب الهوائية: يحتوي الشاي على مادة الثيوفيلين، وهي مادة مُوسعة للشعب الهوائية. هذا قد يُفسر لماذا يشعر بعض المدخنين براحة عند شرب الشاي مع سيجارة الصباح، حيث تُساعد هذه المادة على توسيع الشعب الهوائية وتسهيل عملية التنفس.

امتصاص المعادن: يحتوي الشاي على مواد قد تُعيق امتصاص بعض المعادن من الجسم، مثل الحديد. لذا، يُنصح المدخنين بتناول الشاي بعد ساعتين على الأقل من تناول الوجبات التي تحتوي على معادن، لإتاحة الفرصة للجسم لامتصاص هذه المعادن بشكل كافٍ.

تأثير الكافيين: يحتوي الشاي على الكافيين، وهو مُنبه يُمكن أن يُسبب بعض الآثار الجانبية مثل الأرق والقلق، خاصةً عند تناوله بكميات كبيرة. يجب على المدخنين الانتباه لكمية الشاي التي يتناولونها صباحًا لتجنب هذه الآثار.

التفاعل مع النيكوتين: لا توجد دراسات قاطعة تُثبت وجود تفاعل مباشر بين الشاي والنيكوتين في الجسم. ومع ذلك، يُفضل دائمًا الاعتدال في تناول أي مادة، بما في ذلك الشاي، لتجنب أي آثار جانبية محتملة.