شريف الخولي: الاستهلاك والإنفاق الحكومي يشكلان 70% من الناتج…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور شريف الخولي الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري يتمثل في هيكل الناتج القومي المحلي، حيث يشكل الاستهلاك والإنفاق الحكومي نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح الخولي، خلال كلمته في اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري مع مستثمري القطاع الخاص المنعقد أمس، أن هذا الغياب عن التوازن بين مكونات الناتج القومي يعكس ضرورة إجراء تغييرات هيكلية لتعزيز النمو المستدام.

وأضاف أن التحديات الاقتصادية التي كانت تؤثر على الاستقرار المالي، مثل توفير العملة الصعبة، بدأت في التراجع بفضل الإصلاحات الأخيرة التي تم تنفيذها.

وأشار الخولي إلى أن الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، مثل توحيد سعر الصرف ورفع التصنيف الائتماني لمصر، تمثل مرحلة حاسمة نحو الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة.

كما أشار إلى تجارب ناجحة لبعض الدول في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية التي استطاعت إعادة هيكلة اقتصاداتها وتحقيق نمو مستدام، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى تحفيز قطاع التصدير واستقطاب الاستثمارات الدولية من أجل التحول إلى مركز تصنيع عالمي.