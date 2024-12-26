انت الأن تتابع خبر وان بلس أوبن...هاتف مميز ذات تصميم رائع وجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة ون بلس الصينية عن إطلاق هاتفها وان بلس أوبن القابل للطي في أكتوبر 2023 الذي يتميز بعدة مواصفات ومزايا منها ذاكرة رام كبيرة بحجم 16 جيجابايت ومزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 و 64 و 48 ميجابكسل تقدم أداء ممتاز وغيره، وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على أهم مميزات وعيوب الهاتف.

أبرز مزايا هاتف وان بلس أوبن

يتمتع الهاتف بعدة مزايا نوضحها في السطور القادمة كما يلي:

تأتي أبعاد الهاتف قبل الطي كما يلي: الطول 153.4 مم، العرض 143.1 مم والسُمك 5.8 مم، وأبعاد ما بعد الطي كالتالي: الطول 153.4 مم، العرض 73.3 مم والسُمك 11.7 مم.

يتراوح وزن الهاتف ما بين 239 أو 245 جرام.

خامات الهاتف تستم بالقوة والمتانة حيث يأتي الإطار من الألومنيوم والظهر من الزجاج أو الجلد الصناعي.

يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

تصل سرعة شبكة اتصال 3 جي إلى 42 ميجابايت، وشبكة 4 جي إلى 2 جيجابايت وشبكة 5 جي حتى 10 جيجابايت.

يوجد به شريحتين إحداهما من نانو سم والأخرى من إي سم.

شاشة الهاتف قابلة للطي من نوع لتبو أموليد بمقاس حوالي 7.82 بوصة مع دقة 2440 * 2268 بكسل ( + 2 ك) مع كثافة بكسلات حوالي 426 بكسل في كل إنش ودرجة سطوع تصل إلى 2800 شمعة كحد أقصى بالإضافة إلى معدل الوميض بمعدل 1440 هرتز ومعدل لمس حوالي 240 هرتز.

الهاتف مزود بمعالج من نوع ( سناب دراجون 8 جين 2) بدقة تصنيع 4 نانومتر.

عيوب هاتف وان بلس أوبن

غير مقاوم للغبار والماء بشكل كامل.

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.

غير مزود بمنفذ 3.5 مم الخاص بسماعات الأذن.

لا يوجد به مساحة إضافية لوضع كارت الميموري.

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