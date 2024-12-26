نصائح للتخلص من الانتفاخ

نصائح للتخلص من الانتفاخيعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الانتفاخ خلال موسم الأعياد، بسبب الإفراط في تناول المأكولات الغنية بالدهون بالإضافة إلى الحلويات.

وعليه، أوضحت أخصائية التغذية إيما ديربيشاير أن غازات الجهاز الهضمي هي السبب الرئيسي وراء الإصابة بالانتفاخ، مضيفةً: “تشمل علامات الانتفاخ الشعور بالامتلاء أو الضغط في البطن، بالإضافة إلى الشعور بألم في المعدة وعدم الراحة”.

وأضافت ديربيشاير: “قد يصاب البعض بالانتفاخ بسبب تناول الطعام بسرعة كبيرة أو الحساسية تجاه بعض الأطعمة، وهو الأمر الذي يسبب المشاكل في الجهاز الهضمي وتراكم الغازات بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى مثل الدورة الشهرية والقولون العصبي”.

كما أشارت إلى أن “الأشخاص يعانون من الانتفاخ خلال فترة الأعياد بسبب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات المكررة بكميات كبيرة”.

ونصحت بتقليل تناول الخضراوات الصليبية مثل الملفوف والقرنبيط، والبقوليات مثل البازلاء، والفاصوليا والعدس، الأمر الذي يخفف من الغازات في الجهاز الهضمي، موصية بممارسة الرياضة بشكل يومي والقيام بتمارين خفيفة في المنزل بالإضافة إلى عدم تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون وشرب كميات كبيرة من الماء.

وشددت ديربيشاير على أهمية ممارسة تمارين الاسترخاء للتخفيف من التوتر، وتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك التي تساعد على تحسين صحة الأمعاء.