انت الأن تتابع خبر جيسي عبدو تشعل حماس متابعيها لمسلسل "بالدم" من الكواليس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشعلت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو حماس متابعيها لمسلسلها الجديد "بالدم"، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، أظهرت فيها نص المسلسل من كواليس التصوير.

وكانت نشرت جيسي مجموعة صور لها من المسلسل، وأرفقتها بتعليق كشفت فيه عن أسم شخصيتها في المسلسل، إذ كتبت فيه: "قولوا مرحبا لتمارا".

وتفاعل المتابعون مع منشور جيسي، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن حماسهم الكبير لمشاهدة المسلسل، وتمنوا النجاح لها ولأبطال العمل.

مسلسل "بالدم" بطولة الممثلين ماغي بو غصن، ماريلين نعمان، سعيد سرحان، سينتيا كرم، رفيق علي أحمد وعدد كبير من ممثلي الدراما اللبنانية، ويتمحور العمل حول تأثير العادات والتقاليد على المجتمع، ويُرتقب عرضه في رمضان المقبل 2025.