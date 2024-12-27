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رياض - احمد صلاح - تسارع في الأحداث طمست معالم الحقيقة، قصة القضية الغامضة التي حملها مسلسل "المهرج" بحبكة درامية تشويقية، اختفت بسبب سرعة الأحداث، فنجد الإنتقال السريع بين المشاهد قد أخفت وهج السردية التي سارت عليها القصة طوال الحلقات الماضية.
إضافة إلى ذلك،
- فإن القدرة التمثيلية التي تشكلت بالعديد من النجوم، مثل باسم ياخور، أمل بوشوشة، خالد القيش، نضال نجم، وغيرهم وبإخراج رشا شربتجي تعطي فرصة ونقاط إيجابية على إعطاء السيناريو حقه، فالكل ودون إستثناء قادر على إعطاء مساحة لنفسه دون الوقوع في التكرار والحفاظ على العنصر التشويقي الذي إختفت معالمه في الحلقة الأخيرة.
- مسلسل المهرج، خسر بعضاً من رصيده بالأحداث المتسارعة والقصة القصيرة.