انت الأن تتابع خبر مسلسل المهرج خسر بعضاً من رصيده بالأحداث المتسارعة والقصة القصيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسارع في الأحداث طمست معالم الحقيقة، قصة القضية الغامضة التي حملها مسلسل "المهرج" بحبكة درامية تشويقية، اختفت بسبب سرعة الأحداث، فنجد الإنتقال السريع بين المشاهد قد أخفت وهج السردية التي سارت عليها القصة طوال الحلقات الماضية.

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