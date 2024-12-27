انت الأن تتابع خبر حسام حبيب بلوك جديد ومختلف.. هكذا بدى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك الفنان المصري حسام حبيب البرومو الرسمي لألبومه الجديد، المقرر طرحه قريباً والذي تعاون فيه مع كبار صناع الأغاني بالعالم العربي.

وقد ظهر حسام حبيب في الصور والفيديو بلوك مختلف تماماً عما إعتدنا عليه به، وبدى أكثر جاذبية.

وقد أثار حسام حبيب جدلًا واسعًا بعد توجيهه انتقادات حادة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي، لشخص لم يسمّه.

وكتب حسام حبيب: "بجد هو في كده أخ أثناء موت أخوه؟ وزي ما هو قال دمه ما بردش، بيقولك احنا من عادتنا في الظروف دي ما نتفرجش على حاجة، وهو داير على كل البرامج، حاجة غريبة وسايب كل ده وماسك في ذلة لسان."

وأضاف: "ماسمعش وماخدش باله إنها كرمته وافتخرت بشغله معاها، وطلبت من آلاف الناس الحضور وملايين المشاهدين بقراءة الفاتحة والدعاء له، وكلنا عملنا كده علشان هي فكرتنا يا راجل. ده انت ما عملتهاش ومسك في غلطة مش مقصودة واعتذرت عنها في وقتها. هو فيه كده؟ بس عاوز أسألك سؤال: هو حضرتك طلعت في كام برنامج وكام مداخلة من ساعة الوفاة؟ وهل كانت مدفوعة الأجر ولا بدون؟"

واختتم حديثه قائلًا: "وآخر طلب: ممكن نشوف شهادة الدكتوراه؟ ولو حضرتك مش عاوز تجاوب، أنت أكيد حر، وفي حالة عدم الجواب أكيد الكل هايفهم."