انت الأن تتابع خبر بإطلالة أميرات.. نور الغندور تخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور أنظار الجمهور بأحدث إطلالاتها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة بغاية الأناقة والأنوثة والجمال، فكانت ترتدي فستاناً طويلاً وواسعاً باللون البرتقالي، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سوياً، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "quality time".