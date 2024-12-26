تجنب القيلولة في هذا الوقت من اليوم!حذر الخبراء من أخذ قيلولة في وقت محدد من اليوم، لأنه قد يؤثر سلباً على النوم الليلي، ما يسبب صعوبة في النوم العميق.

وعانى الكثيرون من مشاكل في النوم لأسباب مختلفة، مثل التوتر والقلق والمرض والإصابة وحتى تغيرات الطقس، ما يجعل الحصول على نوم كاف أمراً صعباً في بعض الأحيان.

وكحل لهذه المشكلة، لجأ البعض إلى أخذ قيلولة خلال النهار لتعويض نقص النوم الليلي.

وأصبحت هذه العادة أكثر شيوعاً خلال أشهر الشتاء بسبب الطقس البارد وطول الليل، إضافة إلى الأمراض الموسمية.

كما أن الإفراط في الطعام في فترات الأعياد قد يجعل البعض يشعر بالنعاس ويعزز من رغبتهم في أخذ قيلولة.

ورغم أن القيلولة القصيرة تحمل بعض الفوائد، إلا أن الخبراء يؤكدون ضرورة الانتباه إلى توقيت هذه القيلولة، خاصة عند تخصيصها بعد الساعة 3 مساء، ما قد يؤثر سلبا على نومك في الليل.

ونصح الخبراء بأخذ قيلولة قبل موعد النوم بـ8 ساعات على الأقل لتجنب أي تأثيرات سلبية.

وأوضح الخبراء أن القيلولة بعد الغداء هي الخيار الأنسب، حيث يرتبط هذا النوع من القيلولة بالإيقاع اليومي للجسم، الذي يشهد ذروتين للنعاس: الأولى في الليل والأخرى في فترة ما بعد الظهر.

كما أكد خبراء “مايو كلينيك” على أن القيلولة المثالية تكون في فترة ما بعد الظهر، محذرين من أن القيلولة بعد الساعة 3 مساء قد تؤدي إلى صعوبة في النوم العميق ليلا. وأضافوا أن وقت القيلولة يعتمد على عدة عوامل، مثل حاجتك للنوم وجدول نومك وعملك، بالإضافة إلى العمر واستخدام الأدوية.

وفيما يتعلق بمدة القيلولة، يوصي خبراء النوم بمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة.